Vídeo mostra vítimas de acidente aéreo embarcando na aeronave que caiu no Amazonas

Pelo menos 11 passageiros do avião que caiu em Barcelos (a 405 km de Manaus, no Amazonas), neste sábado (16), foram filmados antes da tragédia acontecer. O Correio Braziliense teve acesso ao vídeo e divulgou que, na filmagem, o piloto aparece dentro do avião, colocando o cinto de segurança, enquanto o copiloto está em pé, do lado de fora da aeronave. O registro em que estão foi feito por um dos passageiros, que mostra os turistas descendo de uma van e embarcando no EMB-110 Bandeirante, da empresa Manaus Aerotáxi.

Na gravação é possível ver o cinegrafista amador mostrando um clima descontraído. Uma das vítimas chega a falar que vai ligar para a companheira antes de entrar no avião. “Vambora. Embarcar para Barcelos”, diz o homem que faz o vídeo.

Ao todo, 14 pessoas morreram. Entre elas, 12 são passageiros e as outras duas tripulantes. Na gravação, o cinegrafista fala: vambora, embarcar agora para Barcelos. Um outro homem ao lado dele ainda faz uma ligação de vídeo para a companheira antes de entrar na aeronave.

Desde as primeiras informações, a imprensa local informa que há turistas norte-americanos, entre os mortos. Esta notícia sobre os norte-americanos já foi descartada, no entanto, o site Metrópoles informa que a prefeitura municipal de Barcelos, confirma estrangeiros entre as 14 vítimas da queda da aeronave.

Mau tempo pode ter causado a tragédia

Até então, aponta-se que o mau tempo pode ter provocado a tragédia. O coronel Máximo, secretário da Defesa Civil do Amazonas, confirmou o acidente. De acordo com o coronel, a corporação foi acionada para atender a ocorrência. Uma equipe de resposta está sendo preparada para ir até o local.

Temporada de pesca em Barcelos

O município de Barcelos fica no interior do Amazonas, na margem direita do Rio Negro. A cidade se destaca pelo ecoturismo e é um dos principais destinos para pesca esportiva no país.

O peixe tucunaré-açu é o mais cobiçado da região e chega a pesar até 12 kg. Neste mês de setembro tem início a temporada de pesca esportiva que segue até fevereiro do ano seguinte.