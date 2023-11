Cozinheira desaparece após colisão entre duas embarcações; Marinha segue na busca

Duas embarcações de grande porte colidiram na madrugada de terça-feira (7), durante um temporal no Rio Amazonas, em Monte Alegre, próximo de Santarém, no oeste do Pará. Na ocasião, uma cozinheira - identificada como Argentina Maciel - por volta dos 50 anos, caiu na água e está desaparecida. André Costa, 20 anos, sobrinho de Argentina, contou à redação integrada de O Liberal, nesta quinta-feira (9), que um corpo em estado de decomposição foi localizado na altura de Curuá, na mesma região onde houve a colisão entre os barcos.

“A minha mãe foi para Santarém acompanhar as buscas pela minha tia. Tiraram sangue da minha mãe para ver se o corpo encontrado em Curuá é o da minha tia”, disse ele.

A cozinheira estava em uma embarcação chamada de “Jean Filho”, que se dirigia até Manaus (AM). Argentina é de Belém e tem dois filhos. “Quando teve o impacto entre as duas embarcações, estava tento uma chuva nessa hora. Foram sentir falta da minha tia meia hora depois. Ela (Argentina) caiu do barco. Tripulantes das duas embarcações se machucaram. Inclusive, o comandante da Jean Filho se machucou. Umas pessoas da empresa vieram até a nossa casa e disseram que a minha tia caiu do barco. Achei estranho, porque não encontrei nada nos meios de comunicação da região”, continuou.

O que disse a Marinha?

Em nota, a Marinha do Brasil relatou que recebeu, na última terça-feira (07), informação inicial sobre o choque entre duas embarcações, ocorrido na noite de 06 de novembro, no rio Amazonas, próximo à Praia do Curuá, no município de Prainha (PA). O relato feito à Capitania Fluvial de Santarém (CFS) indica o desaparecimento de uma pessoa em decorrência do abalroamento.

Uma equipe de Busca e Salvamento da CFS foi enviada imediatamente ao local e segue trabalhando nas buscas pelo desaparecido. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas em Inquérito instaurado pela CFS.

"A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente do esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185".