Embarcação naufraga na tarde desta segunda-feira nas proximidades do Portal da Amazônia

Uma embarcação naufragou no rio Guamá, nas proximidades do Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém, na tarde desta segunda-feira (30). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) estiveram no local da ocorrência para realizar as primeiras ações de resgate. Não houve vítimas, conforme confirmou o órgão. No entanto, até o momento não se sabe o que teria causado o acidente.

As equipes do CBMPA foram acionadas por volta das 16h30 por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop). De acordo com informações que circulam nas redes sociais, uma embarcação de pequeno porte teria tentado salvar outra embarcação de pequeno porte e também acabou afundando. Duas testemunhas relataram o caso no local às equipes do Bombeiro.

"Não houve pedido de socorro da tripulação e nem de passageiros. Foi um terceiro que viu de um prédio desses em frente ao Portal da Amazônia e acionou o Ciop. Quando chegamos, realmente falamos com pescadores que estariam na área e mostraram onde a embarcação teria afundado, mas já tinha afundado. Eles não souberam informar sobre a questão de vítimas. Já presenciaram a embarcação afundando", informou o sargento Leão, do Corpo de Bombeiros.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que atendeu ao chamado de naufrágio de uma embarcação do tipo “rebocadora” pertencente a empresa privada. "A empresa não informou o nome da embarcação nem a quantidade de tripulantes. Não houve relatos de vítimas", disse a nota.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e Polícia Civil também. A reportagem aguarda retorno.