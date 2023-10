Corpo que seria de vítima de naufrágio é encontrado em frente à comunidade do Pinduri, em Santarém

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste sábado (7) em frente à comunidade do Pinduri, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com informações de moradores da área, há a suspeita de que o cadáver seja de um homem vítima de um naufrágio, registrado recentemente na região do Arapixuna. Ainda não há maiores detalhes sobre as causas e circunstâncias do naufrágio. O corpo do homem foi removido e submetido a exames cadavéricos no Instituto Médico Legal (IML).

Nas redes sociais, pessoas que se apresentaram como amigos e familiares do homem comentaram o caso: “Meu coração está ferido, meu sobrinho não merecia terminar sua vida assim. Era um menino bom. Meu Deus, por que isso com minha família?. A angústia de não saber se estava vivo ou morto acabou. Que Jesus Misericordioso dê conforto à família nesse momento tão difícil. Meus sentimentos. Graças a Deus que encontraram. Eu conhecia ele. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos”, comentaram.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará em busca de mais informações e detalhes sobre o caso e aguarda retorno.