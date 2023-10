Naufrágio de lancha de passeio em Angra dos Reis deixa uma mulher morta

Uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrada morta na manhã do último domingo (15), após um acidente envolvendo o naufrágio de uma lancha de passeio na Ilha grande, em Angra dos Reis. Segundo a Defesa Civil. Os passageiros estavam voltando de uma festa de casamento quando a embarcação bateu em uma pedra e naufragou.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas pela vítima que estava desaparecida desde a noite de sábado (14).

A mulher foi encontrada sem vida dentro da embarcação por volta das 9h30. Outros 11 passageiros que estavam a bordo foram socorridos sem ferimentos, ainda durante a noite, sendo eles cinco homens, três mulheres e três crianças.

Ao G1, a Marinha do Brasil informou que "não foi verificado indício de poluição hídrica no local e que um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação irá apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente".

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com