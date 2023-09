Lancha com 10 pessoas a caminho do Combu é resgatada após ficar à deriva

Na última quarta-feira (13), uma lancha com 10 pessoas ficou à deriva quando realizava o transporte de passageiros para a Ilha do Combu, em Belém, e precisou ser resgatada por uma equipe da Marinha do Brasil. Conforme as informações repassadas pela Instituição, o motor da embarcação teria apresentado problemas e parou de funcionar quando estava no meio da Baia do Guajará.

Os oito passageiros e dois tripulantes foram resgatados após serem encontrados por equipes da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, que realizavam fiscalizações no tráfego aquaviário na área. Segundo o órgão, os fiscais constataram que os passageiros da lancha não utilizavam coletes salva-vidas para assegurar a segurança no momento da travessia. Além disso, a embarcação não possuía equipamento de comunicação e os tripulantes, apesar de possuírem a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), não estavam com os respectivos documentos.

Após ser feita uma averiguação na situação e informada a pane no motor, a lancha foi rebocada até um restaurante localizado na Ilha do Combu, onde os passageiros puderam descer do barco em segurança. Segundo a Capitania dos Portos, a lancha foi notificada por descumprir as Normas da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), comprometendo a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação.