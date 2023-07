Estudo discute soluções para ampliar sinal de internet e de telefonia na ilha do Combu, em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), participou, recentemente, de um estudo de campo para análise da viabilidade de instalação de nova antena de telefonia móvel e internet na ilha do Combu, uma vez que a antena atual não atende à demanda necessária.

Um dos fatores levados em conta para a escolha do local à instalação é a avaliação feita pelo município acerca dos impactos ambientais e socioambientais que serão provocados a partir da instalação de uma antena com 60 metros de altura.

“Além da área verde, é preciso levar em consideração o impacto causado na rotina dos moradores da ilha que sobrevivem, em sua maioria, do extrativismo vegetal”, explica a engenheira florestal, Helena Beckman, que fez parte de uma visita técnica, na última semana, junto a representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Ministério Público Estadual.

A iniciativa da Prefeitura em fazer um estudo para a instalação da antena no Combu segue orientação do Ministério Público do Pará, considerando que o equipamento atual que existe no local não atende à demanda necessária.

Por se tratar de Área de Proteção Ambiental (APA), além da licença ambiental emitida pelo município, a substituição da antena dependerá da autorização do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), pois as diretrizes da utilização da ilha devem constar no plano de manejo que está sendo elaborado pelo Ideflor.