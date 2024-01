Van acelera e arrasta motociclista e mulher grávida, em Igarapé-Açu

Imagens que passaram a circular nas redes sociais, nesta quarta-feira (3), mostram o momento em que uma van arrasta uma motocicleta, onde estavam um homem e uma mulher grávida. A situação, que por pouco não terminou em tragédia, ocorreu no município de Igarapé-Açu, no nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, o caso teria acontecido no último sábado, dia 30 de dezembro, mas somente agora veio a público.

VEJA MAIS

O flagrante teria ocorrido no Centro do município. O casal trafegava na moto pela via normalmente e a van vinha logo atrás. Em certo momento, o veículo maior acelera e arrasta a motocicleta, parando somente quando o casal cai, juntamente com a moto, e está prestes a ir para baixo da van. Várias pessoas que testemunharam o acidente correm para socorrer a mulher que está com nove meses de gestação. O vídeo não mostra o motorista da van descendo do veículo.

Segundo relatos de populares, o motorista da van já teria se envolvido em um acidente de trânsito anteriormente por fazer manobras ilegais em uma moto, que resultou na morte de uma pessoa na cidade. A Polícia Militar esteve no local e encaminhou o condutor da van para a delegacia.

Apesar do grande susto, o casal na moto saiu sem ferimentos graves. Conforme relatos de uma familiar, a mulher que estava na moto deu à luz um menino no dia 1º deste mês. A criança nasceu bem e está saudável.