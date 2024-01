Uma pessoa morre e um veículo tomba em acidente na estrada de Santa Maria do Pará

Uma pessoa ainda não identificada morreu em um acidente de trânsito no quilômetro 94 da BR-316, em Santa Maria do Pará, por volta das 16h desta segunda-feira (1º). O fluxo de carros na via ficou congestionado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para as diligências necessárias.

Imagens que circularam pelas redes sociais mostram um micro-ônibus tombado na estrada. Adesivos colados à lataria indicam que o veículo pertence a uma empresa que faz linha para Salinas, no nordeste do Pará. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.

Com mais essa ocorrência, subiu para 12 o número de acidentes registrados pela Operação Ano Novo da PRF - dez até a manhã deste dia 1º. No mínimo quatro pessoas morreram e outras seis tiveram lesões leves.

Ulianópolis

Também nesta segunda-feira (1º), outro sinistro foi registrado pela PRF. Dessa vez, na BR-010, em Ulianópolis. As primeiras informações apontam para uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão que carregava azulejos. Vídeos mostram que o veículo tombou e o material que carregava ficou espalhado pela via.