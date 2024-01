Acidente deixa homem morto e outro ferido em Curianópolis

Daniel da Conceição de Andrades morreu em um sinistro de trânsito, registrado na madrugada de sexta-feira (5), em frente à praça central do distrito de Serra Pelada, em Curionópolis, no sudeste do Pará. Um outro homem, identificado como Johnny Conceição Silva, ficou ferido no caso. Não há detalhes da dinâmica do acidente, ocorrido por volta das 3h. As informações são do Correio de Carajás.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito em frente a um bar, no centro do distrito. No local, os militares encontraram Daniel morto, caído ao chão. Johnny foi socorrido por moradores e levado, em estado grave, para o Hospital de Curionópolis. Até a última atualização, o estado de saúde dele não havia sido revelado.

O corpo de Daniel foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal. A redação integrada de O Liberal solicitou detalhes deste acidente à Polícia Civil e aguarda retorno.