Tomé-Açu: Estudantes ficam feridos após colisão na PA-140

Três estudantes ficaram feridos na noite desta sexta-feira (19), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, em um acidente de trânsito. O trio ocupava um carro de passeio que colidiu contra um caminhão na PA-140. Esse foi o segundo acidente registrado no município. Pela manhã, duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em outra ocorrência, envolvendo um carro particular, um ônibus e uma van.

O acidente com os estudantes foi registrado por volta das 19h30, na saída de Tomé-Açu. Os jovens, sendo duas mulheres e um ho​mem, seguiam em direção a uma universidade. Não há informações sobre o que teria provocado o acidente. Todos foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As duas mulheres sofreram fraturas e o homem ficou com ferimentos leves. O estado de saúde da pessoa que dirigia o caminhão não foi divulgado.