Veículo fica destruído após bater em mureta de canal

Um acidente ocorreu por volta das 4h da manhã deste domingo (17), na avenida Júlio César, no bairro da Marambaia, em Belém. O Centro Integrado de Operações (CIOp) confirmou o ocorrido, e informou ainda que não houve vítimas fatais, apenas danos materiais.

O condutor perdeu o controle do veículo preto, bateu na mureta e tombou próximo ao canal Água Cristal. O automóvel, que era estilo sedan, ficou completamente destruído, como pode ser visto nas imagens de um vídeo que circula na web através do perfil @lanasacramentaoficial.

O veículo ficou preso na passagem de pedestre, entre a barreira da ponte e o corrimão de metal, por pouco ele não caiu no canal.

O Ciop não informou se existiam outras pessoas no acidente.

No vídeo, narrado por um curioso, ele informa que nada aconteceu com o condutor, como informou o CIOp. Mas como disse o narrador das imagens, o motorista saiu andando do veículo, sem comprometer a sua saúde.

“Nem dá para acreditar, mas se eu falar para vocês que o cara saiu vivo daqui desse acidente aqui. Caramba! Saiu vivo ainda!”, disse o curioso.

O automóvel foi abandonado no local. Alguns pedestres aparecem vasculhando dentro dele outros procuram algo no canal.