Cantora gospel Sulamita Alves sofre grave acidente de carro com o marido

A cantora gospel Sulamita Alves sofreu um grave acidente de carro quando estava a caminho de Cuiabá (MT) para show, na manhã da última sexta-feira (15). No veículo também estavam o marido da cantora, Ricardo Henrique, e um pregador, que não teve o nome divulgado. Apesar da gravidade, todos estão bem e foram encaminhados para uma unidade hospitalar onde receberam os cuidados necessários.

Em nota nas redes sociais, a assessoria de imprensa de Sulamita tranquilizou os fãs e informou que todos estão fora de perigo.

“Deus os guardou a todo tempo. A assessoria está tomando todas as medidas necessárias para garantir sua segurança e bem-estar. Qualquer novidade avisaremos todos! Agradecemos imensamente pelo carinho e compreensão dos irmãos neste momento”, diz um trecho do comunicado.

Além disso, a própria Sulamita usou as redes sociais para compartilhar um vídeo ao lado do marido e mostrar que eles não sofreram ferimentos graves. O marido está somente com o olho roxo. “Estamos passando aqui para dizer para vocês que nós estamos bem. O Ricardo precisou fazer alguns exames, mas não deu nada, graças a Deus. Literalmente estamos bem. Vocês viram que aconteceu o acidente, depois venho aqui relatar o que aconteceu, estou sem cabeça agora. O mais importante é que estamos bem”, afirmou.