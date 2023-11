Cantora gospel quase é expulsa de voo por se recusar a parar de cantar

A cantora gospel Bobbi Storm publicou nas redes sociais um vídeo no qual ela é ameaçada de ser expulsa do avião, após se recusar a parar de cantar. O registro mostra que a artista ignora, por diversas vezes, as recomendações de segurança do comissário de bordo. Na internet, a cena gerou críticas por parte dos internautas.

Nas imagens, Bobbi aparece em pé enquanto discute com um comissário de voo, que pede, mais de uma vez, que a cantora fique sentada. Após certa insistência, ela acata as orientações. Porém, mesmo sentada, a mulher conta aos demais passageiros que foi indicada a dois prêmios Grammy e faz um discurso que desobedeceu solicitação da tripulação. Novamente o comissário se aproxima e informa que não está gostando da situação.

No vídeo é possível ver ainda que, momento em que o membro da tripulação se afasta, a cantora anuncia que vai fazer uma apresentação da sua música bem 'baixinho'. Por um tempo, a moça canta sem ser incomodada pela tripulação do voo.

Cantoria não agradou

Em seu perfil no Instagram, Bobbi Storm alegou que já havia cantado em outros voos antes e que Deus a chamou para cantar neste recente. No momento em que a cantora aparece causando o tumulto no avião, ela disse que “era hora de prosseguir com minha missão” e começou a cantar.

O vídeo postado por Bobbi causou vários comentários negativos nas redes da cantora. "Esta é uma das coisas mais egoístas que já vi. Você acha que por ter sido indicada ao Grammy as regras não se aplicam a você e o avião é o seu palco? Trabalhe nesse ego, irmã", diz um deles.

"Você estava completamente errada e espero que tenha acabado na lista de proibição aérea", escreveu um internauta. "Ninguém quer ouvir você cantar alto em um voo público. Rude e egocêntrico", afirmou outro. "Da próxima vez, você deveria comprar um jato particular para poder cantar sozinha e tão alto!", criticou mais um.

Por meio de um comunicado, Delta, a companhia aérea responsável, informou que "para a segurança de nossos clientes e tripulação, é sempre importante seguir as instruções da tripulação”.

Indicação ao Grammy

De acordo com o New York Times, as indicações pelas quais a cantora se referiu não foram individuais, mas sim pela participação junto ao grupo Maverick City Music, esse sim indicado ao Grammy por Melhor Álbum Gospel e Melhor Performance/Música Cristã Contemporânea.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)