Avião com quase meia tonelada de drogas invade fazenda do cantor Leonardo

Um avião carregado com 420 kg de pasta base de cocaína pousou na fazenda Talismã, de propriedade do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, a 270km de Goiânia (GO), nesta sexta-feira (10). Durante confronto com a polícia, dois homens foram alvejados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Um terceiro envolvido fugiu para região de mata.

De acordo com a polícia, o piloto pousou no local, sem a autorização dos funcionários da fazenda, com a desculpa que ia reabastecer a aeronave. Ao notar a atividade estranha, os colaboradores filmaram o momento em que a droga estava sendo transferida para uma caminhonete e chamaram a polícia. A assessoria do cantor informou que Leonardo e a família não estavam presentes durante o acontecido.

Suspeitos trocaram tiros com a polícia

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram buscas pelo veículo, que foi localizado na BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros de Goiás. Na rodovia, iniciou-se uma perseguição, seguida de uma intensa troca de tiros com os ocupantes do carro. Feridos, dois suspeitos foram levados ao Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos.O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção dos corpos da unidade médica e realizar a necrópsia.

Segundo a Polícia Federal, a aeronave, que acabou espancado, veio da Bolívia até Goiás. Além de cocaína, foram apreendidas duas armas de fogo, uma caminhonete Hilux, dois rádios HT e uma antena para comunicação via satélite.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)