Mulher afirma ser filha do cantor Leonardo e solicita exame de DNA

Uma mulher de 27 anos, natural de São Paulo e residente em Portugal, afirma ser filha do cantor Leonardo e diz tentar contato com assessoria dele para solicitar um exame de DNA. O assunto passou a repercutir na última semana pelas redes sociais e programas de TV, quando a suposta filha alegou ter sido bloqueada no perfil do Instagram do artista.

Durante a exibição de um programa de variedades na TV Record, a colunista Fabíola Reipert informou que a jovem, identificada apenas como Diana, é modelo e só tomou conhecimento do caso recentemente quando a mãe biológica dela contou que teria se envolvido com o cantor.

Diana é filha adotiva e teve contato com a genitora, que sofre de câncer terminal e tomou a decisão de revelar à filha, antes de vir a falecer, quem era seu pai biológico.

Ao se deparar com essa possibilidade, Diana tentou falar com o cantor pelas redes sociais, mas alegou ter sido bloqueada pela assessoria, passando, então, a solicitar os exames por via judicial

Em nota oficial feita ao programa, a empresária de Leonardo afirmou que caso o pedido chegue até o artista, ele estará disposto a fazer o exame.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)