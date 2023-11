Cantora trans Liniker é eleita imortal na Academia Brasileira de Cultura

A cantora e a atriz Liniker, de 28 anos, será empossada como membro imortal na Academia Brasileira de Cultura (ABC). A cerimônia acontecerá no Rio de Janeiro (RJ) nesta terça-feira (14). Liniker é a primeira mulher trans a ocupar um lugar na Academia. A artista ficará no assento de número 51, na vaga que foi ocupada anteriormente por Elza Soares.

Dentre os outros nomes que serão empossados estão Glória Pires, Margareth Menezes, Luana Xavier, Alcione, Conceição Evaristo e Daniela Mercury.

"Eu ainda nem sei o que falar com tamanha honraria que recebo. Assumir esse lugar, a cadeira 51, que foi de Elza Soares nossa eterna voz, no Brasil em que vivemos, com os recortes que perpassam meu corpo, é surreal e gigantesco. Nunca achei que seria possível ser considerada assim, por não imaginar mesmo, por ser distante", disse ela através de um post nas redes sociais.

"No meu peito se encontra um certo silêncio preenchido por emoção, por imaginar minha trajetória até aqui, pensando em tudo o que eu já escrevi e ainda escreverei, cantarei, interpretarei, assimilarei e construirei junto à cultura brasileira", escreveu.

"Aqui vemos a história sendo escrita junto a um mar de novas possibilidades que se abrem para tantas pessoas no Brasil. Nós estamos aqui e nós existimos", finalizou.