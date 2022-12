Quando é o show da cantora Liniker no Festival Psica, em Belém? veja o horário e valor dos ingressos

Ela vem trazer luz e paz para Belém! A cantora Liniker é uma das atrações principais da 10ª edição do Festival Psica, que acontece sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), em Belém. Pensando na expectativa do público, o Oliberal.com fez um compilado de informações para os fãs "esquentarem" antes do show que promete emocionar a cidade, confira.

Quem é Liniker?

Mulher preta, trans e que transborda autenticidade e talento: assim é a cantora Liniker, uma das maiores revelações da música brasileira atual. Sem dúvida, ela é um dos artistas LGBTQIA+ brasileiros para ouvir com orgulho! Além de cantar, Liniker é compositora, artista visual e atriz, protagonista da série Manhãs de Setembro, exibida pela Amazon Prime. Em 2015 o Brasil conheceu a sua voz poderosa com a música Zero, através de um clipe no YouTube. A cantora estava ao lado de sua banda, Liniker e os Caramelows, que haviam se unido em uma casa para gravar três faixas.

Onde é o show da Liniker em Belém e quanto custa?

Liniker se apresenta em Belém nesta sexta-feira, 16 de dezembro, no Espaço Náutico Marine Club, às 0h. Os ingressos podem ser adquiridos em forma de passaporte, para os dois dias de evento (sábado e domingo), ou individualmente, conforme o dia de preferência do interessado. Veja os valores e como comprar:

Ingresso por dia individual

Lote 3 - sábado: R$ 130

Lote 2 - domingo: RS 110

Passaporte todos os dias

Lote 4 - meia entrada: R$ 180

Lote 4 - inteira: R$ 360

Onde comprar o ingresso?

Os ingressos podem ser comprados virtualmente no site Festival Psica ou presencialmente nas lojas Imaginarium do Shopping Boulevard e Bosque Grão Pará.