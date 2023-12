Acidente de trânsito deixa motociclistas feridos na avenida Centenário, em Belém

Três motociclistas e uma kombi se envolveram em um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (15), na avenida Centenário, sentido Júlio César, em Belém. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as motos caídas na pista e pessoas feridas. Segundo as primeiras informações, o caso teria ocorrido por volta de 7h quando os motociclistas seguiam em direção à capital paraense. O trânsito no local ficou congestionado pois a via precisou ser parcialmente interditada devido a situação. O trecho foi liberado por volta de 8h30.

A polícia Militar esteve no local e auxiliou as vítimas até a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo testemunhas, o motorista da Kombi que é apontado como o causador da colisão teria fugido do local. Os três motociclistas que ficaram feridos foram atendidos pelo Samu e Corpo de Bombeiros. A via teve duas faixas bloqueadas para permitir o atendimento aos feridos.

Conforme a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), agentes deram apoio na organização e orientação no trânsito para garantir a fluidez e a segurança no atendimento aos envolvidos no sinistro.