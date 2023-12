Motorista ‘arranca’ e mulher quebra o tornozelo ao descer de ônibus, em Belém

Uma mulher quebrou o tornozelo ao descer de um ônibus, na tarde desta quinta-feira (14), na avenida Almirante Barroso, bairro do Castanheira, em Belém. Testemunhas relataram que o motorista do coletivo teria “arrancado” com o veículo no momento em que a mulher estaria descendo. Ainda conforme as testemunhas, uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local foi acionada e prestou apoio.

Uma ambulância da equipe de Resgate, do Corpo de Bombeiros, socorreu a vítima quase uma hora depois do acidente, disseram as testemunhas. Não há informações sobre o estado de saúde dela.​

Moradores da área relataram também que a mulher estava acompanhada de um menino. Ele conseguiu descer normalmente, mas, quando chegou a vez dela, o motorista teria acelerado o veículo. Mais à frente, o coletivo teria apresentado problemas mecânicos e precisou ser rebocado, por volta das 20h desta quinta-feira.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a mulher ficou caída próximo do meio-fio. Enquanto aguardava pelos primeiros socorros, ela gritava bastante. Chovia no momento do acidente. Várias pessoas se aproximaram e ajudaram a mulher, que seria moradora do conjunto Costa e Silva.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para checar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.