Homem fica preso às ferragens após acidente entre carro e caminhão, na Almirante Barroso

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão que transportava frango foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15), na Avenida Almirante Barroso, bairro do Souza, em Belém. Conforme as informações iniciais, duas pessoas estariam no carro menor quando o veículo colidiu com a traseira do caminhão que estava parado. Um homem, que estava no banco do carona da caminhonete, ficou preso às ferragens.

O sinistro de trânsito ocorreu por volta de 4h. Os relatos de testemunhas dão conta que um casal, ainda não identificado, estaria na caminhonete e a mulher seria a condutora. Após colidir com o caminhão, a motorista teria conseguido sair do veículo somente com alguns ferimentos. No entanto, o homem ficou preso às ferragens. Ele estava consciente e teria ficado acordado até a chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por populares, para realizar o resgate.

Segundo o que teria sido dito pelo motorista do caminhão, ainda no local do acidente, ele teria somente sentido o impacto da colisão e ao sair do veículo viu a caminhonete na traseira do carro maior. A motorista teria contado que perdeu o controle do veículo e tentou desviar do caminhão, mas não conseguiu. Pessoas que passavam pelo local ainda informaram que a condutora do veículo estaria apresentando sinais de embriaguez. A Polícia Militar, que foi a primeira a chegar no local, realizou os procedimentos de ajuda iniciais enquanto aguardava os socorristas. Após o homem ser retirado das ferragens, foi levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

O exame de alcoolemia foi feito nos condutores e a Delegacia da Marambaia irá investigar o caso.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que realizou o resgate de uma vítima do acidente. O homem foi encaminhado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).