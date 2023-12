Acidente envolvendo dois carros e um ciclista é registrado no bairro da Pedreira, em Belém

Um ciclista ficou ferido após ser atingido por um carro, nas primeiras horas desta segunda-feira (11), no cruzamento da avenida Marquês de Herval com a travessa Alferes Costa, bairro da Pedreira, em Belém. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido após um terceiro veículo, de cor prata, ter avançado o sinal e colidido com o carro preto, o que ocasionou o sinistro de trânsito. Um semáforo e a bicicleta do ciclista ficaram destruídos.

VEJA MAIS

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo preto fica com a parte frontal completamente destruída após bater de frente com o semáforo. Além disso, a bicicleta do ciclista ficou imprensada entre o equipamento de trânsito e o carro.

Conforme a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o ciclista foi atendido por uma ambulância e depois levado para uma unidade hospitalar. Agentes permaneceram no local para organizar a fluidez na via, que costuma ser de grande movimentação no horário.