Acidente mata duas pessoas na vila Brasil, em Parauapebas

O casal Waudicley Rodrigues Cardoso e Leila Rodrigues morreu em um grave acidente de trânsito registrado no final da tarde de sábado (9), na estrada de acesso à Vila Brasil, zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. O casal seguia em uma motocicleta, conduzida por Waudicley, no momento em que colidiu contra uma caminhonete.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e estiveram no local do acidente, onde foi confirmada a morte de Waudicley. Leila chegou a ser levada ao hospital na área urbana, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Científica removeu os corpos ao Instituto Médico Legal (IML). No local do acidente, os peritos coletaram vestígios que poderão ajudar as autoridades policiais no esclarecimento da d​inâmica da colisão.

O trecho onde ocorreu o acidente é marcado pela escuridão, como mostram imagens que circulam nas redes sociais. Ainda por meio dos registros, é possível ver que pedaços da motocicleta ficaram espalhados pela estrada, que não é asfaltada nem sinalizada.