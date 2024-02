Princípio de incêndio é registrado dentro de prédio do bairro Umarizal

Um princípio de incêndio foi registrado no Condomínio do Edifício Mirai Office, por volta das 10h30 desta quarta-feira (7), localizado na Rua Municipalidade, bairro Umarizal, em Belém. Segundo a polícia, o episódio foi controlado rapidamente pelos funcionários do local. Ninguém se feriu.

Apesar das informações oficiais, ainda não há detalhes do andar onde o caso aconteceu. Porém, a suspeita é de que o incidente teria sido ocasionado pela pane elétrica de um ar-condicionado.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e aguarda retorno.