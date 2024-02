Trailer de lanche pega fogo na travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém

Um trailer de lanches, localizado na travessa Perebebuí, esquina com a avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, pegou fogo no fim da tarde desta quinta-feira (15). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas.

Pelas imagens é possível observar que o carro de lanches não está funcionando no momento e que não há pessoas próximas ao local.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou à redação integrada de O Liberal que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) já foi acionado e segue para o local.