Motorista avança em motociclista após ter retrovisor quebrado em briga de trânsito no Coqueiro

Um motociclista e um condutor de um carro foram flagrados brigando na rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. O condutor de um outro automóvel filmou o episódio. O caso foi compartilhado nas redes sociais e teria ocorrido na manhã desta quinta-feira (15). A confusão, supostamente, teria começado na frente de um condomínio da área e terminado próximo de um clube esportivo.

Pela gravação é possível ver o motociclista com um objeto na mão questionando o motorista: “vai descer?”. Em seguida, com o artefato, que não é possível identificar ao certo, ele atinge o retrovisor do carro, enquanto fica em cima da moto no canteiro central da via.

Depois disso o condutor da moto tenta fugir e o motorista avança o automóvel em cima dele. “Eita, cara”, diz o outro condutor que registra a confusão.

Na sequência, o motociclista abre uma das portas do automóvel. Nessa hora, o motorista sai do carro e os dois começam a discutir. Várias pessoas se aproximam e acompanham a situação.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.