Após briga de trânsito, homem é morto a tiros na frente de casa no Guamá

Um homem identificado como Rodrigo da Silva Dias, 31 anos, foi morto com sete tiros na noite desta quarta-feira (27), na frente de uma residência no bairro do Guamá, em Belém. O crime foi registrado na passagem São Domingos, próximo da avenida Bernardo Sayão, pouco antes das 19h. A vítima chegou a ser socorrida, mas já estava sem vida. Uma briga de trânsito teria sido a motivação para o crime. A autoria do assassinato está sendo investigada pela Polícia Civil do Pará. Ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.

De acordo com informações das autoridades policiais que atuaram na ocorrência, mais cedo Rodrigo havia discutido com um homem que estava em um carro branco, de modelo e placa não identificados. Uma briga de trânsito teria sido a causa do bate-boca.

Após isso, a vítima chegou em casa e ficou na frente do imóvel, momento em que o mesmo carro branco se aproximou. O condutor estacionou o veículo e, então, disparou pelo menos sete vezes contra Rodrigo, fugindo em seguida para rumo desconhecido.

Rodrigo foi colocado em um carro particular e levado às pressas para o Pronto-Socorro do Guamá, onde foi constatado que ele já estava morto. O corpo do rapaz apresentava perfurações no peito, cabeça e braço.

Na porta da unidade de saúde, era grande a movimentação de familiares e amigos da vítima. Eles aguardavam a equipe da Polícia Científica para fazer a remoção do cadáver até o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga o homicídio. Informações que ajudem na identificação e localização do suspeito podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. Além disso, a ligação é gratuita.