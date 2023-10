Acidente de trânsito termina em pancadaria, na Independência; vídeo

Imagens de uma briga de trânsito, em Belém, ganharam grande repercussão nas redes sociais por mostrarem motociclistas e um motorista de um carro particular trocando agressões. O vídeo teria sido feito na tarde da última quarta-feira (5), na Avenida Independência, em Ananindeua, Região Metropolitana. Tudo teria iniciado após um acidente envolvendo dois veículos.

Segundo as informações iniciais de testemunhas, o motociclista e o condutor do carro de passeio estariam trafegando pela ciclofaixa - manobra irregular pois a área é exclusiva para ciclistas. O motociclista acabou sendo atingido por trás pelo carro e caiu na pista. A moto ficou danificada e isso teria dado início a uma discussão entre os condutores.

Ainda segundo quem presenciou a situação, após ter atingido o motociclista, o condutor do carro, que seria um idoso, teria saído furioso do veículo. Poucos minutos depois, a discussão se tornou agressão. Um segundo motociclista viu a situação e parou para ajudar o motoqueiro envolvido na situação e acabou entrando na briga. O vídeo mostra a confusão.

Nas imagens, o carro e a moto estão parados na pista, atrapalhando o tráfego, enquanto os três homens tentam se agredir. É possível ver que o condutor do carro segura uma espécie de facão, uma arma branca nas mãos. Já os motoqueiros estão com pedaços de madeira.

Os três trocam xingamentos e ameaças. Um dos motociclistas empurra o condutor no carro. Uma pessoa que observava tudo ajuda o homem a levantar e a troca de xingamentos continua. O motoqueiro grita que o dono do carro quebrou a moto e vai ter que pagar o prejuízo. Outras pessoas que estão no local tentam intervir e separar a situação. Não há informações de como a confusão terminou ou se houve feridos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e Militar e aguarda mais informações sobre o caso.