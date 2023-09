'Pipira' esfaqueia irmão e cunhada depois de briga em Moju

José Raimundo Alves de Souza Cruz, conhecido como “Pipira”, é suspeito de esfaquear o próprio irmão, identificado como Valdecir Alves de Souza Cruz, e a cunhada, que não teve o nome revelado, na tarde desta segunda-feira (18), depois de uma confusão na Vila Itabocal, zona rural do município de Moju, no nordeste do Pará. Até a última atualização desta matéria, o suspeito não havia sido preso. As informações são do Portal Manchete.

VEJA MAIS

O 47º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para investigar uma tentativa de homicídio e uma tentativa de feminicídio. Assim que a PM chegou no local do crime, “Pipira” não estava mais lá. No entanto, a esposa dele relatou o que aconteceu aos militares.

Segundo ela, uma discussão entre José e o irmão, Valdecir, escalou para uma briga física. O suspeito teria utilizado uma arma branca para atacar a vítima. Valdecir foi socorrido às pressas pelo sobrinho, gravemente ferido, ao Hospital de Tailândia. O estado de saúde dele atualizado não foi divulgado.

Ainda no momento da confusão, o suspeito também atacou a cunha com golpes na região do rosto. Mas o motivo dele, supostamente, ter partido para cima dela, e também da origem da briga, ainda está sendo investigado pelas autoridades. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.