Dois homens morrem após moto se chocar contra vaca na BR-163, em Itaituba

Dois homens morreram depois de colidiram a moto que estavam contra uma vaca, na madrugada desta terça-feira (19), na altura do km 647 da rodovia BR-163, entre as comunidades de Itapacurá Grande e Itapacurazinho, em Itaituba, sudoeste do Pará. A identidade das vítimas não foi revelada. Ainda não se sabe o que aconteceu para que eles se chocassem contra o animal. As informações são do Portal Giro.

As informações preliminares dão conta de que as vítimas, aparentemente, vinham de uma área de mata, porque carregavam uma paca e uma arma. Os dois ocupantes do veículo pareciam ser jovens e um deles tinha uma tatuagem no braço.

As autoridades foram acionadas e se deslocaram até o local para realizar os procedimentos cabíveis. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.