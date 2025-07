Polícia investiga furto de equipamentos em clínica odontológica de Santarém

Um furto de equipamentos eletrônicos foi registrado em uma clínica de odontologia, no bairro Prainha, em Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (28), quando câmeras de segurança registraram um homem dentro do estabelecimento e outro no lado de fora. A Polícia Civil apura o crime.

“O caso é investigado pela Seccional de Santarém. Foram furtados uma televisão, um bebedouro, uma mala e um auto-falante inteligente. Imagens de câmera de segurança são analisadas para auxiliar na identificação dos suspeitos”, comunicou.

Pelas imagens do circuito interno do local, que circulam nas redes sociais, é possível ver um dos suspeitos dentro da clínica, por volta de 3h21. O suspeito não percebe que está sendo gravado enquanto procura itens de valor no estabelecimento. A imagem mostra o homem procurando itens nas gavetas e nas prateleiras. Ele ainda separa alguns objetos do local em uma mesa.

Cerca de 25 minutos depois, o suspeito que estava dentro da clínica é gravado na companhia de outro homem do lado de fora do local. O suspeito carrega uma televisão nos ombros enquanto o segundo homem caminha ao lado dele. Não há informações sobre a localização dos investigados. Mas as buscas pelos suspeitos continuam.