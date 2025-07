‘Baleia’ é morto a tiros após ter a casa invadida por trio em São Miguel do Guamá

Antônio Alexandre Pereira de Araújo, de 48 anos, mais conhecido como “Baleia”, morreu após ser baleado na região da cabeça em São Miguel do Guamá. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (30), no bairro Palmeiras, quando três homens invadiram a casa da vítima em uma suposta tentativa de assalto. O filho de Antônio Alexandre também foi baleado e socorrido a um hospital da região.

De acordo com as informações de portais da região, três homens pularam o muro da casa da vítima por volta de 3h da manhã. Eles conseguiram arrombar e entrar no imóvel em que a família estava. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do caso ou o que ocorreu dentro da residência após os suspeitos renderem Antônio Alexandre. Durante a ação criminosa, a vítima foi atingida na cabeça e morreu na hora.

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar e uma ambulância após escutarem os tiros e gritaria na casa da vítima. O filho de ‘Baleia’ foi alvejado com dois tiros e socorrido ao hospital da cidade. Ele ia ser transferido para uma unidade de saúde especializada. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da segunda vítima após ser hospitalizada.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os três suspeitos fogem do local após o crime. A Polícia Civil esteve no local para apurar os fatos e iniciar as investigações. Buscas foram realizadas pela PM na área, mas ninguém havia sido preso até a manhã de quarta-feira. O corpo de Antônio Alexandre foi removido ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.