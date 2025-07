Acusado por tráfico internacional de drogas e envolvimento com a máfia chinesa é preso em Castanhal

Um homem, identificado como Lázaro Guilherme de Jesus Filho, acusado de tráfico internacional de drogas e envolvimento com a máfia chinesa foi preso nesta terça-feira (29) em Castanhal, no nordeste paraense. A prisão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam), no bairro Pirapora.

A ação foi realizada após levantamentos que confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o acusado. Segundo informações preliminares, contra ele existia em aberto um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Em Castanhal, Lázaro é supostamente responsável por operar lojas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. E ainda, Lázaro é suspeito de manter ligações com organizações criminosas internacionais.

Após ser detido, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal e deve ser levado ao sistema penitenciário. Em nota, a Polícia Civil confirmou" que o mandado de prisão preventiva expedido pelo estado de São Paulo foi devidamente cumprido".

Pena

No Brasil, o tráfico internacional de drogas é um crime grave, tipificado na Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). A pena base para o tráfico é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. No entanto, o caráter internacional do delito é uma causa de aumento de pena, conforme o artigo 40, inciso I, da mesma lei.

Isso significa que as penas podem ser aumentadas de um sexto a dois terços se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do crime. Além disso, não é cabível fiança para esse tipo de crime, dada a alta pena mínima.