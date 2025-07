Colisão entre caminhões provoca congestionamento na Alça Viária na noite desta quinta, em Marituba

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no início da noite desta quinta-feira (31) na rodovia PA-483, a Alça Viária, em Marituba, na região metropolitana de Belém. A colisão ocorreu nas proximidades do km 15 da via. Até o momento, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas de acordo com testemunhas, não houve mortos.

Os proprietários dos veículos tiveram apenas danos materiais. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran - PA) estiveram no local para orientar o trânsito no trecho.

Por conta da batida, um longo congestionamento se formou em uma das faixas da via no sentido do interior paraense. Ainda de acordo com as primeiras informações, após o acidente, os veículos envolvidos foram colocados no acostamento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Detran. A reportagem aguarda retorno.