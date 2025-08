Jovem morre após caminhão atingir motocicleta em Portel, no Marajó

Uma jovem identificada como Luana da Silva e de Barros morreu após um caminhão atingir a motocicleta em que ela estava no município de Portel, no Marajó, na manhã desta sexta-feira (1º/8). O acidente foi registrado na Avenida Duque de Caxias, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Segundo os relatos iniciais, a vítima estava parada comprando frutas quando o veículo desgovernado, que transportava sacas de cimento, a prensou contra um banco de concreto. A jovem morreu na hora.

O acidente ocorreu por volta de 10h. Testemunhas relataram que a jovem chegou acompanhada da mãe na moto. A mulher saiu e a vítima ficou comprando melancia. De repente, o caminhão surgiu e atingiu a jovem, derrubando-a da moto. Ainda conforme os relatos iniciais, a vítima teria tentado levantar, mas o caminhão a atingiu novamente, a prensando contra um banco de concreto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas tentando empurrar o caminhão, que estava sobre a vítima. A jovem não resistiu aos graves ferimentos e morreu antes de ser socorrida. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar isolaram a área até a chegada da Polícia Civil. Todos os relatos sobre as circunstâncias do acidente serão apurados pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a instituição informou que "o condutor do caminhão, que fugiu do local, foi identificado e equipes da delegacia de Portel trabalham para localizá-lo". Perícias foram solicitadas, imagens são analisadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.