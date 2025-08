Suspeito de assalto morre após ação policial em São Domingos do Capim

Um homem, ainda não identificado, morreu após uma ação policial registrada na noite de quinta-feira (31/7), na vila Rancho Fundo, zona rural de São Domingos do Capim, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, os agentes tinham sido acionados para verificar uma denúncia de assalto envolvendo três homens naquela área.

Assim que os militares chegaram ao local, um morador informou a eles que entrou em luta corporal com os suspeitos, que estavam armados, durante a tentativa de roubo. Após a briga, os suspeitos fugiram para uma área de mata depois que a motocicleta em que eles estavam falhou na partida.

Segundo a PM, o veículo se tratava de uma Yamaha XTZ 250 Lander e tinha registro de roubo. A polícia realizou buscas na localidade e conseguiu encontrar os suspeitos. Ainda conforme as autoridades, eles atiraram contra os policiais, que revidaram e atingiram um dos suspeitos. O outro envolvido fugiu.

A Polícia Militar socorreu o homem ferido até o Hospital de São Domingos do Capim. No entanto, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Com o suspeito, a PM apreendeu duas munições deflagradas e outra intacta, além de uma arma de fogo. A moto roubada também foi recuperada e, juntamente com os outros materiais confiscados, apresentada à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que um suspeito de roubo morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. "Buscas são realizadas para localizar os outros dois envolvidos no roubo. O caso é investigado pela delegacia de São Domingos do Capim."