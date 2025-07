Suspeito de tráfico de drogas e roubo volta para prisão em Barcarena

A Polícia Civil (PC) prendeu no início da manhã desta quarta-feira (30/07) Rony Correa Barros, condenado por tráfico de drogas e roubo, no município de Barcarena. Rony teve mandado de prisão para regressão do regime emitido pela Justiça. No momento em que foi encontrado pelos policiais, por volta das 6h, o acusado ainda tentou fugir, mas foi interceptado.

A equipe plantonista da Delegacia de Vila dos Cabanos, sob a coordenação da Delegada Diana Jobim, e composta pelos investigadores Wemenson Assunção, Rodrigo Monteiro e Israel Ferreira, deflagraram a operação "Égide da Lei" para o cumprimento do mandado de prisão expedido pela justiça. A ação policial contou com apoio logístico do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI Abaetetuba).

O suspeito tentou fugir no momento da prisão, porém foi impedido pelos agentes da polícia ao tentar pular o muro da residência. Após ser comunicado do mandado de prisão expedido, foi dada voz de prisão a Rony Correa Barros. Ele foi conduzido à delegacia de Vila dos Cabanos para os procedimentos cabíveis.

ENTENDA - Um mandado de prisão para regressão de regime ocorre quando um condenado, que cumpre pena em regime mais brando (aberto ou semiaberto), comete um crime doloso, ou tem uma nova condenação que impeça a manutenção do regime atual. Isso leva à transferência do condenado para um regime mais rigoroso como o fechado.