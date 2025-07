Dois homens são mortos a tiros em via pública de Moju

Dois homens foram mortos a tiros em diferentes pontos da cidade de Moju, no nordeste do Pará, durante a madrugada desta terça-feira (30). A Polícia Militar informou que os casos foram registrados por volta de 1h, após moradores acionarem a corporação ao ouvirem disparos de arma de fogo.

Corpos foram encontrados em pontos distintos de Moju

Segundo os policiais, um dos corpos estava em uma área de mata próxima à travessa Floriano Peixoto, no bairro Pratinha. A outra vítima foi localizada no meio da rua, no bairro Novo Horizonte. As duas estavam sem documentos de identificação.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para realizar a perícia nos locais dos crimes e a remoção dos corpos. Os cadáveres foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão submetidos a exames de necropsia e identificação.

Investigação dos homicídios está em andamento

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias dos assassinatos. Ainda não há informações sobre a motivação ou autoria dos crimes. Câmeras de segurança da região devem ser analisadas para ajudar nas investigações.