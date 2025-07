Polícia investiga morte de adolescente em Parauapebas; suspeita é de atropelamento

A Polícia Civil de Parauapebas, no sudeste paraense, está investigando as circunstâncias que levaram à morte de Gilmar Moraes Gonzaga, de 17 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de domingo (27), na rua Zumbi dos Palmares, localizada na Vila Palmares II. O adolescente apresentava um ferimento na cabeça, e a suspeita inicial é de que ele tenha sido vítima de atropelamento. No entanto, somente a perícia realizada pela Polícia Científica poderá ajudar a determinar a causa da morte e circunstâncias.

Na tarde de segunda-feira (28), a Polícia Militar apreendeu um automóvel modelo Gol, na rua Marabá, no bairro da Paz. O veículo é suspeito de estar envolvido no caso. Segundo a PM, o proprietário do carro foi localizado e encaminhado para prestar esclarecimentos.

Durante a abordagem, o homem afirmou que viu o corpo do adolescente caído na rua na manhã de domingo, mas negou qualquer envolvimento no atropelamento.

O proprietário do veículo foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, onde prestou depoimento. O automóvel foi apreendido e deverá passar por perícia, que pode ajudar a esclarecer se houve, de fato, participação no atropelamento.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, o corpo do adolescente foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia. O laudo pericial deverá confirmar se a morte foi provocada por atropelamento ou por outro tipo de violência.