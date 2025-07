‘Mano’ é esfaqueado e morto após discussão por sandália em Rurópolis

Um homem identificado como Emanoel Rodrigues, mais conhecido como ‘Mano’, morreu após ser esfaqueado durante uma discussão em Rurópolis, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (28), na Avenida Presidente Médici, nas proximidades do Terminal Rodoviário do município. Os relatos iniciais são de que o desentendimento teria ocorrido por causa de uma sandália. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.

“Equipes da Delegacia de Rurópolis trabalham para identificar e localizar o suspeito pelo homicídio de Emanoel Rodrigues. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

De acordo com o Portal O Giro, o crime ocorreu por volta das 21h. Os agentes foram acionados pela central que informou sobre uma ocorrência relacionada ao esfaqueamento de uma pessoa. No local, os agentes foram informados de que um homem teria sido ferido com golpes de faca durante uma discussão em uma confraternização que envolvia bebida alcoólica. Uma testemunha relatou que a briga teve início por conta de uma sandália.

Após o esfaqueamento, a esposa de ‘Mano’ o levou para o hospital municipal. No entanto, poucos minutos depois, a PM foi acionada para verificar o caso, pois a vítima havia morrido. O principal suspeito teria fugido em um carro preto. As buscas foram iniciadas, mas os militares não conseguiram localizar o suspeito. As testemunhas do crime foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos.