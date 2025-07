Suspeito de assaltos, ‘Meninão’ morre em intervenção policial em Itaituba

Kaique Emanoel Pereira da Silva, de 18 anos, mais conhecido como “Meninão”, morreu em uma intervenção policial em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na noite de terça-feira (29), após uma troca de tiros durante uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar. Segundo as investigações policiais, ‘Meninão’ era suspeito de envolvimento em roubo, latrocínio e homicídio.

"A Polícia Civil informa que o suspeito morreu em confronto com a Polícia Militar, em Itaituba. Com ele foram apreendidos entorpecentes, um revólver calibre 32 e três munições. O caso é investigado pela seccional da cidade e perícias foram solicitadas", comunicou.

As informações são de que Kaique fazia parte de um grupo suspeito de praticar diversos assaltos na cidade, com foco em estabelecimentos comerciais. Ele já estava sendo monitorado devido às denúncias de vítimas. No dia da intervenção, os agentes realizaram uma operação integrada para apurar a tentativa de latrocínio contra um comerciante, que foi baleado em uma ação criminosa. Os policiais localizaram um dos suspeitos na 3ª Rua da Invasão do KM 05, após denúncias anônimas.

Os relatos da PC são de que o suspeito efetuou disparos contra as equipes ao perceber a chegada dos policiais. Os agentes teriam revidado e atingido ‘Meninão’ dentro do imóvel. O suspeito ainda recebeu socorro no local, mas não resistiu e evoluiu a óbito. Ao verificar a residência, os agentes apreenderam aproximadamente 2,8 kg de entorpecentes do tipo maconha, crack e cocaína. Também foi encaminhada para a delegacia uma arma de fogo calibre .32 e um aparelho celular, que estavam com o suspeito.