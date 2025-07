Homem é condenado a 52 anos de prisão por homicídio de ex-companheira grávida em Belterra

O Tribunal do Júri de Belterra, no oeste do Pará, condenou a 52 anos de prisão um homem acusado de assassinar a ex-companheira, que estava grávida, com golpes de faca, em 2022. A vítima, de 27 anos, foi morta na frente dos dois filhos do casal. O julgamento ocorreu na última sexta-feira (26), no plenário do Fórum da cidade.

Segundo o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), o réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado, feminicídio e aborto provocado sem o consentimento da gestante. Ele deverá cumprir a pena em regime fechado.

Crime ocorreu dentro da casa da vítima

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu em 24 de outubro de 2022. O acusado teria invadido a residência da ex-companheira e a atacado com uma faca. A mulher estava grávida de três meses na ocasião. Os filhos, que testemunharam o assassinato, foram levados pelo pai após o crime, mas foram resgatados pela polícia no mesmo dia.

Denúncias anteriores de violência doméstica

Ainda segundo o MPPA, a vítima já havia registrado boletins de ocorrência contra o agressor, o que demonstra um histórico de violência doméstica. O caso foi julgado como feminicídio, por ter sido motivado por condição de gênero e ocorrer no contexto de violência doméstica.

‘Justiça foi feita’, diz promotoria

A promotora de Justiça que atuou no caso, Melissa Lima, afirmou que a condenação representa uma resposta firme do sistema de Justiça contra crimes de feminicídio. “É uma pena exemplar, que reforça a necessidade de proteção às mulheres e crianças vítimas de violência doméstica”, declarou.