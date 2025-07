Homem é morto a golpes de facão após briga com familiares em Anapu

Jesuíno Moreira, de 46 anos, foi morto com golpes de facão durante uma briga em Anapu, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (28), no travessão do Flamingo Norte, no km 90, na Vila Pacuru. Segundo os relatos iniciais, três homens, sendo dois deles cunhados da vítima, seriam os principais suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, "equipes da delegacia de Anapu trabalham para localizar os envolvidos no homicídio".

"Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou.

De acordo com as informações policiais, por volta das 05h, as equipes da Polícia Civil foram acionadas sobre o homicídio e fizeram o deslocamento até o local, onde encontraram o corpo de Jesuíno. A vítima estava caída no quintal de uma residência e apresentava várias lesões pelo corpo. Testemunhas contaram que o homem havia sido atacado com um facão.

No relatório policial consta que uma testemunha apontou três homens como autores do assassinato. Dois deles seriam cunhados da vítima e um terceiro foi identificado somente pelo apelido de ‘Pepeu’, mas não há detalhes sobre a relação dele com Jesuíno.

Ainda de acordo com informações preliminares, o crime teria ocorrido durante uma discussão por causa de um litro de cachaça. Mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pela polícia. Após cometerem o crime, os três suspeitos fugiram do local.

A Polícia Científica foi acionada ao local para realizar o isolamento da área e a remoção do corpo. A PC apura qual a circunstância, a motivação e a autoria do crime. Buscas estavam sendo realizadas no local para encontrar os suspeitos.