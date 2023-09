Corpo de jovem é encontrado em Cotijuba nesta terça (19)

O corpo de um ​jovem, de nome não revelado, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (19), na ilha de Cotijuba. Até a última atualização desta matéria, a polícia não tinha divulgado as condições em que a vítima foi localizada ou se ela tinha possuía algum ferimento que indicasse um crime. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil confirmaram a localização do cadáver.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que o corpo de um jovem foi encontrado na manhã desta terça-feira (19), na ilha de Cotijuba, e encaminhado para perícia”, comunicou.

Por nota, a PC informou que “o caso é investigado pela Seccional Urbana de Icoaraci. Diligências estão em curso para apurar se o afogamento foi acidental ou não”.