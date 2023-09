Briga em São Félix do Xingu resulta na morte de dois homens e uma adolescente ferida

Na madrugada de segunda-feira (25), por volta de 3h, na orla de São Félix do Xingu, um homem identificado como Júnior Borges se envolveu em uma briga, atrás da barracas, e feriu com golpes de faca uma adolescente de 16 anos. Um jovem que estava acompanhado da adolescente se meteu na briga e acabou sendo ferido. A briga resultou na morte de Júnior e do rapaz, que não teve o nome divulgado.

De acordo com informações do blog do Miranda, os três envolvidos na briga foram levados a uma unidade de saúde no município. Junior morreu assim que chegou ao hospital. O jovem que defendeu a adolescente morreu durante o procedimento cirúrgico e a adolescente sofreu lesões leves.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Félix do Xingu.