Na Avenida Conselheiro, dupla assalta motorista em carro que estava parado no sinal

Um motorista foi assaltado dentro do carro enquanto estava parado no sinal, na manhã desta quinta-feira (15), na avenida Conselheiro Furtado, próximo da Alcindo Cacela, no bairro da Cremação. O suspeito estava na garupa de uma motocicleta quando abordou a vítima pela janela do condutor.

Um carro que vinha logo atrás flagrou o crime com uma câmera, por volta de 8h45. O vídeo circulou nas redes sociais e mostra o homem colocando o braço dentro do automóvel para levar pertences do motorista.

Os outros condutores, que também aguardam o semáforo abrir, ficam dentro dos automóveis. O roubo só termina depois que uma das portas laterais do carro da vítima se abre. Nessa hora, o suspeito corre para moto e foge com o comparsa.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.