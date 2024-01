Dupla é presa por roubo majorado e extorsão com ‘sequestro relâmpago’, em Belém

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (9), em Belém, suspeitos de envolvimento em um assalto a um motorista de aplicativo. Conforme a Polícia Civil, a dupla é investigada pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e extorsão qualificada com restrição de liberdade da vítima através de “sequestro relâmpago”. A ação da PC ocorreu durante a Operação Start, deflagrada para dar cumprimento a dois mandados de prisão temporária contra os suspeitos.

VEJA MAIS

A operação ocorreu por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Além disso, contou com o apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu). Toda a investigação e apuração dos fatos iniciou em 23 de outubro de 2023, após a vítima procurar as autoridades para relatar o ocorrido.

O crime

Segundo a PC, no dia do crime, três homens armados teriam solicitado uma corrida a um motorista de aplicativo, se passando por passageiros. No momento em que chegaram ao destino, anunciaram o assalto e roubaram aparelhos celulares e dinheiro, obrigando a vítima a fornecer a senha de aplicativos bancários e realizar transferências de valores.

No boletim consta que os suspeitos mantiveram a vítima dentro do carro por cerca de quatro horas, enquanto transitavam pelas ruas de Belém. Depois abandonaram a vítima em uma região periférica e fugiram com o veículo. Alguns dias após o roubo, o automóvel foi recuperado pelas equipes policiais.

Investigação

Após o caso, iniciaram as buscas e a identificação dos suspeitos. Segundo a PC, o crime ainda teria contado com a participação de uma mulher que já teve a prisão decretada. Os dois homens capturados foram conduzidos à unidade policial, onde são mantidos à disposição do Poder Judiciário.

“Continuaremos agindo para reprimir esse tipo de ação delituosa, buscando garantir a segurança de motoristas e passageiros. Ressaltamos a importância da denúncia da população e o registro da ocorrência pelas vítimas com a maior quantidade de detalhes possível para subsidiar as investigações desenvolvidas pela polícia judiciária”, destacou Flávio Meireles, delegado titular da DRCO/DRFRVA.

A Polícia Civil segue em diligências para identificação de outros envolvidos e cumprimento do terceiro mandado de prisão.