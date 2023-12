Dupla armada em moto assalta mulher e motorista de aplicativo, em Belém

Uma mulher e um motorista de aplicativo tiveram os pertences roubados por dois homens que chegaram de moto e anunciaram o assalto, no bairro da Pedreira em Belém. As duas vítimas informaram que os suspeitos estavam com armas de fogo e fugiram rapidamente do local. O caso ocorreu na tarde do último sábado (2) e foi flagrado por câmeras de segurança.

No vídeo, cedido pela vítima à Redação Integrada de O Liberal, ela aparece subindo na moto e, de repente, os assaltantes chegam e fazem a abordagem. A vítima relata que havia pedido uma moto por aplicativo para ir até o trabalho e quando o condutor chegou, saiu normalmente da casa e subiu no veículo. “Eu já estava acostumada a fazer isso quando ia para o serviço. Eles chegaram já mandando que eu entregasse a bolsa e estavam armados. Eles vieram na contramão para fazer o assalto, a gente não esperava que eles fossem surgir do nada”, conta a vítima que pediu para não ter o nome revelado.

Conforme o boletim de ocorrência, tanto a mulher quanto o motorista da moto por aplicativo tiveram pertences levados pelos suspeitos. A dupla de assaltantes levou a bolsa que continha cartões de crédito, maquiagens, carteira porta cédulas e um celular, avaliado em cerca de 5 mil reais. Já o motorista da moto por app teve o aparelho celular e a chave da moto levada pelos suspeitos.

“Retornei a pouco tempo para Belém a trabalho e não imaginava que estava tão perigoso. Os assaltantes ainda me mandaram mensagem se passando pela empresa que faz a busca para tentar localizar meu celular. Eles queriam a senha para desbloquear meu aparelho, mas eu não dei. Os criminosos conseguiram desconectar o localizador dele. A polícia me confirmou que são os invasores tentando liberar o aparelho. Além disso, a moto do motorista por app ainda ficou dois dias na minha casa porque ele não tinha como ir lá pegar sem a chave”, informou a vítima.

Segundo a vítima, a Polícia Militar está fazendo buscas para tentar localizar o aparelho.