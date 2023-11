Quatro pessoas são presas pela PC suspeitas de roubos em Belém

Quatro suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram presos pela Polícia Civil do Pará apontados de terem envolvimentos com roubos em vários locais, em Belém. Os crimes teriam ocorrido em um edifício no bairro da Pedreira, em uma residência no bairro da Marambaia, e também no Espaço São José Liberto, no bairro do Jurunas. Os investigados foram presos na tarde da terça-feira (28), nos bairros da Pedreira e Sacramenta.

As investigações foram conduzidas pelas equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com apoio da Polícia Militar (PM). A organização criminosa passou a ser investigada depois do roubo ao prédio localizado na Avenida Marquês de Herval, em 27 de outubro. Segundo as autoridades, os investigados estariam armados e roubaram dois apartamentos, de onde levaram vários pertences. Logo após esse episódio, os suspeitos atuaram novamente e invadiram o Polo Joalheiro, na noite de 19 de novembro, roubando diversos objetos. No dia 27 de novembro, na Marambaia, os suspeitos armados invadiram outra residência, amedrontaram as vítimas e levaram do local vários pertences pessoais.

Quando a prisão ocorreu, os agentes ainda apreenderam dois automóveis, celulares, notebooks, televisores, relógios, além de uma arma, munições e um carregador. Eles receberam também voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Conforme a PC, os envolvidos teriam confessado a participação nos crimes e revelaram o local onde estavam os objetos subtraídos da residência, que foram recuperados e devolvidos às vítimas. Os presos foram conduzidos para a delegacia especializada para os procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça.

As investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos nos crimes e recuperar mais itens que foram roubados.