Suspeito de roubar cordão de ouro no Umarizal é preso em Marituba; vídeo

Rodolfo Moraes da Costa, de 30 anos, foi preso nesta quinta-feira (23) pelos crimes de roubo e associação criminosa. Ele foi localizado em Marituba, na Grande Belém. O homem é suspeito de participar de um assalto no último dia 15, no bairro do Umarizal, na capital paraense. Câmeras de segurança de uma barbearia localizada na rua Antônio Barreto, próximo da travessa Almirante Wandenkolk, registraram o momento em que ele arranca o cordão de ouro da vítima e foge na garupa de uma motocicleta. Segundo a polícia, a joia estava avaliada em R$ 20 mil.

Diligências continuam sendo realizadas na tentativa de localizar os comparsas de Rodolfo. O relatório policial da prisão narra que os investigados atuam em bairros nobres, utilizando carro modelo Line e uma motocicleta CG Titan. Na última quarta-feira (22), o grupo teria realizado mais um assalto, no bairro do Guamá. Veja!

Desta vez, conforme a polícia, os suspeitos roubaram um cordão, além de uma pulseira de ouro, deixando prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil à vítima. Os fatos foram comunicados à Polícia Civil, que por meio de agentes da Diretoria de Polícia Metropolitana, Seccion​al Urbana do Comércio, Seccional Urbana de Marituba, conseguiu prender, em flagrante, Rodolfo Moraes da Costa.

Na residência do suspeito, os policiais encontraram o revólver que estaria sendo usado nos assaltos, com cinco munições. O veículo utilizado na ação também foi apreendido. As investigações continuam para prender o restante da associação criminosa e identificar o receptador das joias subtraídas.